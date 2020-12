Capua a studenti Bicocca: "Io criticata per laurea veterinaria, il sapere è circolare"

02 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "La settimana scorsa sono stata criticata perché con una laurea in veterinaria non dovrei avere titolo di parlare di determinate cose. E' vero che sono laureata in veterinaria e ne vado molto orgogliosa. La laurea è l'inizio del vostro percorso, non la fine. Laurea, master e dottorato sono degli strumenti che devono permettervi di farvi esprimere il talento, non vi inchiodate nelle barriere esistenti, pensate alla circolarità dei saperi". Lo ha detto Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence della Florida University, rivolgendosi agli studenti durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 dell'università degli Studi di Milano-Bicocca.

"Dov'è che un ‘povero' veterinario può portare il suo sapere? In diversi ambiti - ha detto Capua -. La mia storia è quella di una carriera interdisciplinare che cerca sempre nuove sfide. Questo è un momento nel quale voi studenti dovete avere coraggio, in cui anche voi prof dovete avere coraggio, in questo momento di smarrimento, di allontanarvi dal precostituito e dall'impolverato e guardare verso il mondo che ci aspetta".