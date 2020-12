Bper, Vandelli: "Nuovo piano penso a fine 2021"

02 dicembre 2020 a

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Il nuovo piano industriale di Bper potrebbe vedere la luce a fine 2021, anche per avere più chiaro lo scenario macroeconomico. E' la previsione dell'amministratore delegato della banca, Alessandro Vandelli, in conferenza stampa.

"Questa situazione - afferma - ci impone di ripensare il piano industriale, la tempistica che io ho in mente è quella di collocarci nella seconda parte del 2021, più verso la fine. L'ingresso delle filiali si completerà nei prossimi mesi ed è necessario una vista dall'interno per apprezzarne qualità e caratteristiche e inserirle in un framework definito". Inoltre, spiega, "essere avanti da qualche mese ci permetterà di capire l'evoluzione dello scenario macroeconomico. Inizieremo presto le attività sul piano industriale".

Ad ogni modo, "i piani sono tipicamente standalone, da qui a fine 2021 c'è tanta strada da fare e quindi si vedrà ma, ribadisco, l'impegno totale del gruppo è su questa operazione (delle filiali, ndr), che riteniamo strategica per il nostro posizionamento futuro, è il banco di prova per crescere ed essere efficacemente presente su questi territori e su un'area strategica come la Lombardia".