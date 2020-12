ArcelorMittal: rafforzata direzione commerciale Italia

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - ArcelorMittal Italia si arricchisce oggi di una nuova risorsa in ambito commerciale: ad Andrea Bellicini viene affidata la Direzione Commerciale Lamiere e Tubi. Alessandro Faroni è stato nominato Responsabile della Direzione Vendite Coils già dallo scorso mese di novembre. Lo rende noto ArcelorMittal in un comunicato precisando che l'obiettivo di ArcelorMittal Italia è quello di confermare il suo ruolo di produttore di riferimento per il mercato italiano ed europeo tramite stabili relazioni di partnership con la propria clientela.