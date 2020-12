02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La messa di Natale si dovrà concludere entro l'orario per rientrare a casa per il coprifuoco alle 22. Quindi verso le 20, 20 e 30. E' una decisione presa in accordo con la CEI, la quale ha capito perfettamente l'esigenza". Cosi il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.