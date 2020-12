02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, ci sarebbe stato un "confronto acceso" nella riunione del Cdm stasera sulle misure anti Covid per le festività, in particolare sul capitolo spostamenti tra comuni. Si riferisce di un forte pressing di Italia Viva per misure meno restrittive ma Pd, M5S e Leu non sarebbero d'accordo.