Sex Toys: sempre più tecnologici e sempre più raffinati nel design.

01 dicembre 2020 a

a

a

(Roma 1 dicembre 2020) - Pepemio ci porta alla scoperta del vero must have di fine anno, i gadget per adulti di ultima generazione.

Roma, 1 dicembre 2020 - Come è noto il 2020 ha conosciuto una rapida evoluzione di settore unita ad un maggiore interesse degli utenti che non solo sono aumentati, ma sono sempre più esigenti.

Il

Fino all'8 dicembre infatti, nello

Proprio questi ultimi dotati di controllo remoto, sono quelli maggiormente richiesti dalle coppie italiane, trend già registrato ad inizio anno con un picco di acquisti durante il primo lockdown (il 500% in più rispetto all'anno precedente) e confermato anche in questi ultimi mesi del 2020.

L'azienda afferma che l'idea di promuovere questo genere di Sex Toys nasce sia dall'esigenza di rispondere in primis alla domanda sempre più indirizzata verso questi specifici oggetti, ma anche come naturale proseguo dell'ormai tradizionale

Inoltre, nonostante questo Natale 2020 sia diverso dal solito, molti utenti stanno comunque già organizzandosi per accaparrarsi i primi regali da mettere sotto l'albero.

In un periodo dunque favorevole per il settore perché limitarsi a proporre un'idea di piacere tecnologica in un solo giorno quando si può fare per molti?

Sito web :

Telefono: 0774 35 70 35

Email: