Packlink in collaborazione con PayPal lancia una nuova piattaforma di spedizioni in Italia, Spagna, Francia e Portogallo

MILANO, 1 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Oggi Packlink, il fornitore di spedizioni online con la più rapida crescita in Europa, annuncia il lancio di una nuova piattaforma di spedizioni in Italia, così come in Spagna, Francia e Portogallo, creata in collaborazione con PayPal.

Il 2020 è stato ed è ancora un anno molto impegnativo per i proprietari di piccoli business. Uno dei principali problemi da affrontare è la creazione di un processo logistico stabile che possa garantire una veloce e sicura consegna delle merci ai clienti. Un recente studio, condotto da IPSOS per indagare su come la Covid-19 abbia influenzato i comportamenti dei clienti, ha dimostrato che il 68% dei consumatori italiani è preoccupato per i tempi di consegna dei prodotti acquistati*.

Per migliorare questo processo, l'azienda sta lanciando una nuova soluzione, PayPal Shipping fornita da Packlink, che offrirà ai piccoli imprenditori e ai venditori occasionali un modo semplice e veloce per spedire i loro articoli venduti. I clienti business di PayPal in tutta Italia possono accedere alla piattaforma da PayPal.com

Questo progetto è stata realizzato da Packlink appositamente per la piattaforma PayPal Commerce Platform, una soluzione che fornisce alle aziende un modo semplice per entrare nel mercato online e accedere a una suite completa di soluzioni per il pagamento e il commercio digitali. Le aziende vengono aiutate nella gestione di vari processi quali: l'accettazione e l'esecuzione dei pagamenti, la gestione dei rischi, la velocità di crescita, la razionalizzazione delle operazioni e lo sviluppo in un nuovo panorama che si muove rapidamente verso il commercio digitale. Verranno inoltre offerti i migliori servizi di spedizione dei principali corrieri italiani, tra cui: Poste Italiane, UPS e BRT Corriere Espresso. Gli acquirenti potranno scegliere il servizio che preferiscono per ogni spedizione. Sia che si tratti di una spedizione una tantum o di un maggiore numero di ordini, potranno acquistare, stampare le etichette e tracciare gli ordini in pochi clic.

La collaborazione tra Packlink e PayPal unisce due aspetti critici del commercio elettronico, i pagamenti e le spedizioni, ed è stata progettata per rendere le attività di vendita quotidiane più facili e più convenienti sia per i piccoli imprenditori che per i venditori occasionali.

"Questa cooperazione segna un traguardo significativo nell'aiutare i merchant a crescere online, fornendo loro i migliori strumenti possibili per gestire il loro business", afferma Ben Askew, cofondatore e CEO di Packlink.

Maria Teresa Minotti, Director di PayPal Italia così commenta:"Questa nuova collaborazione con Packlink fa parte del nostro sforzo nell'aumentare il nostro supporto alle piccole imprese in questi tempi difficili di cambiamento. Soddisfare le esigenze dei nostri merchant, fornendo loro un'esperienza di spedizione più facile, più fluida e altamente personalizzabile, è un nuovo passo nell'impegno che abbiamo intrapreso con il lancio della PayPal Commerce Platform - una soluzione completa progettata per soddisfare le esigenze dei business, sfruttando la nostra rete bilaterale, collegando i merchant con oltre 350 milioni di clienti PayPal in tutto il mondo e su molte piattaforme e Marketplace".

La piattaforma è ora disponibile per tutti gli utenti PayPal in Italia, così come in Spagna, Francia e Portogallo. Maggiori informazioni sono disponibili su www.paypal.com

*PayPal, in collaborazione con IPSOS, ha condotto un'indagine su 26.000 persone per studiare l'evoluzione dei pagamenti online in relazione alla pandemia di Covid-19, tra l'8 e il 29 maggio 2020 in 13 paesi.

Informazioni su Packlink

Packlink viene lanciata nel 2012 come piattaforma per confrontare e prenotare servizi di spedizione pacchi per privati e aziende.

Grazie all'incredibile sviluppo dell'e-commerce, Packlink ha sperimentato una rapida crescita. Ad oggi opera già in diversi mercati europei e offre oltre 300 servizi di trasporto e tecnologia di spedizione per PMI, consentendo a privati e aziende di risparmiare tempo e denaro nel trasporto delle merci.

La mission di Packlink è rendere le spedizioni semplici e trasparenti per i consumatori, le aziende e gli e-commerce in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Packlink visita il sito: www.packlink.it

Nel 2016, Packlink ha sviluppato un suo nuovo strumento pensato per le aziendee gli eCommerce: Packlink PRO. Questa piattoaforma offre diverse funzionalità che consentono di automatizzare i processi logistici e agevolano l'integrazione dei negozi online.

Tutte le spedizioni vengono gestite su un'unica piattaforma e si possono inviare a prezzi vantaggiosi con i corrieri leader del mercato, risparmiando tempo e denaro.

L'obiettivo è facilitare il processo di spedizione agli e-commerce di piccole e medie dimensioni, ai venditori su marketplace e agli sviluppatori, facendo sì che scelgano Packlink come alleato logistico, integrandolo nelle loro diverse piattaforme.

