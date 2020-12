Nasce MoxaDistryShop.com, l'eCommerce per la vendita di prodotti MOXA in Italia

01 dicembre 2020 a

(Milano, 1 dicembre 2020) - Milano, 01/12/2020 - Il networking è la solida base sulla quale fonda le radici l'automazione industriale, ovvero la tecnologia, che tramite sistemi di controllo, è in grado di gestire macchine e processi, con il minimo impiego del lavoro umano, per eseguire operazioni più o meno complesse e per le quali è richiesta una maggiore sicurezza dell'azione.

L'automazione industriale viene impiegata soprattutto nell'ambiente ferroviario, aeronautico e navale, e affinché si possa garantire affidabilità e precisione, vengono utilizzati prodotti di altissima qualità, come router industriali, switch industriali, pc industriali e access point wireless industriali, che eliminano piccoli o grandi errori che in realtà così vaste e complicate possono recare gravi danni all'intero sistema.

Fra i migliori prodotti a livello industriale venduti online, vi sono quelli a marchio MOXA, che grazie al nuovo e-commerce di proprietà di Jamperlsrl, MoxaDistryShop.com è possibile acquistarli online anche in Italia al miglior prezzo di mercato garantito. Prezzi vantaggiosi per prodotti sofisticati grazie a Jampel, azienda leader e consolidata da ben 40 anni (dal 1981) nel mercato della distribuzione industriale, la quale collabora con moxa.com, tanto da diventare la prima azienda distributrice ufficiale europea per volume d'affari nella vendita dei loro prodotti.

Jampel srl, la mission di un'azienda leader della distribuzione industriale

Jampel srl è un'azienda storica italiana leader della distribuzione industriale da ormai 40 anni che opera in questo campo non solo tramite operazioni logistiche ma offre anche consulenze tecniche, assistenza post-vendita, supporto per l'integrazione e anche una valida formazione.

L'azienda è inoltre, distributore B2B (Business to Business), ovvero scambi fra aziende, a differenza di altre realtà che sono definite B2C (Business to Consumer) cioè vendita a privati.

La mission di Jampel si basa non solo sulla distribuzione di prodotti di altissima qualità ma anche di un pacchetto di assistenza qualificata per poter assistere le aziende in ogni passo o necessità. A conferma di ciò vi sono le due certificazioni per il Sistema di Qualità ISO 9002 e ISO 9001:2000, ottenute rispettivamente nel 1997 e nel 2002 che rafforzano l'organizzazione aziendale offrendo un servizio tecnico-commerciale il più competente, trasparente, etico e persistente.

Fra i vari marchi con i quali collaborano vi è, come anticipato, MOXA, brand leader mondiale per la realizzazione di prodotti per l'automazione industriale, della quale sono distributori ufficiali da ben 18 anni, di cui 9 come primi distributori europei.

MoxaDistryShop, shop online specializzato in soli prodotti a marchio MOXA

La consolidata collaborazione fra Jampel e MOXA porta così alla nascita di uno shop online verticale specializzato solo nella vendita di prodotti a marchio MOXA, ovvero MoxaDistryShop.

Le grandi industrie del trasporto e altre realtà analoghe possono acquistare adesso anche in Italia direttamente sull'e-commerce apparecchiature come router industriali, media converter, DSL extenders e convertitori serial-to-ethernet che danno luogo a infrastrutture solide e affidabili su reti basate su IP.

Eppure, il prodotto non è la sola cosa acquistabile, insieme ad esso si avrà la possibilità di essere seguiti e assistiti con consulenze tecniche, assistenza post-vendita e supporto per l'integrazione, da uno staff preparato e professionale di cui le competenze sono certificate anch'esse da MOXA.

Tutto ciò permette a Jampel di poter mettere in vendita i prodotti al miglior prezzo presente sul mercato europeo, dando inoltre, la possibilità di avere le spese di spedizione gratuite in tutto il territorio italiano a prescindere dall'importo totale.

Infine, per chi effettua il primo acquisto su MoxaDistryShop, è previsto uno sconto del 10%, inserendo soltanto il coupon PRIMAVOLTA.

MoxaDistryShop è il nuovo e-commerce di Jampel srl specializzato nella vendita di prodotti per l'automazione industriale a marchio MOXA, al miglior prezzo garantito sul mercato europeo, essendo Jampel distributore ufficiale del brand MOXA da ben 18 anni.

Consulenza tecnica, supporto per l'integrazione, assistenza post-vendita e formazioni sono tutte attività in più a disposizione per le aziende acquirenti.

