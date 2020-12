Made in Italy: Gruppo Mig acquisisce la bolognese Mascagni

01 dicembre 2020 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Nel clima di generale incertezza causato dall'emergenza sanitaria, dal Nord-Est giungono segnali confortanti: il Gruppo Mig-Mezzalira Investment Group, fondato nel 2016 dall'imprenditore Gianmaria Mezzalira, annuncia l'acquisizione della storica azienda bolognese Mascagni Ufficio, leader nella produzione di pareti divisorie in vetro, ma non solo. La proposta della nota azienda di Casalecchio di Reno, che vanta oltre 90 anni di storia, comprende infatti sedute, mobili, pareti divisorie e soluzioni acustiche per il mondo office. Il portafoglio delle aziende del Gruppo Mig si arricchisce così di un nuovo brand, che va ad aggiungersi alle quattro eccellenze dell'arredo, Jesse, Rotaliana, Sinetica, Sitland e alle due aziende della meccanica e componentistica, Mwm, Sacemi Gamar. Con questa operazione il gruppo industriale veneto mira, attraverso sinergie che favoriscono la valorizzazione del made in Italy, a diventare il punto di riferimento nel mondo dell'office, offrendo soluzioni progettuali complete e innovative.

“L'operazione - commenta Gianmaria Mezzalira, Ceo del Gruppo Mig -completa in maniera ideale l'offerta nel settore ufficio del Gruppo, non solo per l'ampliamento di gamma, ma anche perché con Mascagni abbiamo pochissimi clienti comuni. La forza commerciale quindi si integrerà naturalmente senza sovrapposizioni. I clienti istituzionali di Mascagni inoltre potranno beneficiare di una gamma prodotto senza eguali nel settore. Io e il mio team pensiamo sempre che per essere riconosciuti in un determinato prodotto sia necessaria una lunga esperienza progettuale ed un know-how specifico per ogni settore".

"Per questo motivo - spiega - non ci siamo accontentati di inserire le pareti divisorie in un catalogo delle nostre aziende, ma abbiamo voluto piuttosto inserire un brand già affermato che rappresenti storia, innovazione e affidabilità. Mascagni è un'azienda votata al progetto e, come sempre abbiamo fatto finora con tutte le nostre realtà, ne salvaguarderemo l'identità. L'interazione costante con gli altri team del Gruppo garantirà l'accesso a nuovi mercati e aiuterà Mascagni ad avere una visione sui prodotti e servizi molto più ampia. Ringrazio la famiglia Mascagni per averci dato questa opportunità che sapremo cogliere e coltivare nel migliore dei modi”.

Le attività produttive della Mascagni verranno concentrate nella sede del Gruppo a Francenigo in provincia di Treviso, dove già si trovano Jesse e Sinetica e che vanta una superficie coperta di 80.000 mq. Con l'arrivo di Mascagni Ufficio, l'area di Francenigo diventerà sempre più un polo produttivo a 360 gradi, con importanti players specializzati nella realizzazione di mobili per la casa e per l'ufficio. Le attività di progettazione, l'area commerciale e i servizi rimarranno nell'attuale sede storica di Casalecchio a Bologna.

Questa operazione permetterà al Gruppo Mig di capitalizzare la quota di mercato in Italia di Mascagni Ufficio, che oggi si attesta intorno al 70% del fatturato, annoverando nel suo portfolio i più importanti e prestigiosi player nei segmenti automotive, assicurativo e bancario. Così come le proposte Mascagni potranno invece penetrare i mercati esteri, dove il Gruppo Mig è già presente con i 4 brand Jesse, Rotaliana, Sinetica e Sitland con una quota pari ad oltre il 75% del fatturato per l'export.

Anche per l'attuale showroom Mascagni di Bologna è previsto un forte restyling: ampliato e integrato con i prodotti dei brand del Gruppo Mig, sarà un luogo dove il visitatore potrà godere di una esperienza a 360 gradi nel mondo office e non solo. Mig Bologna, così come Mig Milano, inaugurato lo scorso giugno in via della Spiga, darà vita in Emilia Romagna a una nuova realtà espositiva e progettuale, capace di produrre proposte complete ed innovative, in linea con le ultime tendenze del mercato.