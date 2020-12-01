G20: Conte, 'Roma sede vertice 30 e 31 ottobre'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Persone, pianeta, prosperità: sono i tre pilastri della presidenza del G20, le tre stelle polari che ci guideranno fino al vertice finale dei leader che ospiteremo il 30 e il 31 ottobre qui a Roma, nella città eterna, nella Capitale d'Italia, dove raccoglieremo i frutti di questo nostro impegno". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, nel video in cui da il via alla presidenza italiana del G20.
Adnkronos
Commenti
I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.