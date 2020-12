01 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - In linea con il piano cashless lanciato dal governo, in un anno chi utilizzerà molto i pagamenti elettronici potrebbe avere fino a 3.450 euro di rimborsi totale, ovvero -numeri alla mano- 150 euro extra per il cashback di Natale a cui si aggiungono 300 di cashback e 3.000 di super cashback.