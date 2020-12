Disabili: appello Disability Pride, 'stop a commemorazioni, ora i fatti' (4)

01 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Venerdì 4 dicembre, dalle 9 alle 13, si svolgerà il secondo meeting nazionale sul Disability Care: i ricercatori 'racconteranno' le loro indagini scientifiche e di come possano essere trasferite all'attività di cura. Saranno presenti personaggi di spicco del mondo dell'università e della ricerca scientifica per favorire la diffusione di una cultura tecnico-scientifica rivolta alla disabilità.

Il Network Disability Pride è nato dagli organizzatori dell'edizione italiana dell'evento denominato 'Disability Pride' che si tiene in estate nel nostro paese a partire dal 2015, nonché del sempre più corposo network internazionale che riunisce le manifestazioni gemelle, a partire da quelle di New York, Brighton, Caracas e Dakar. Entrambe le giornate verrano trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube sul sito www.disabilityprideitalia.org/ e sulla pagina Facebook del Disability Pride all'indirizzo www.facebook.com/ItaliaDisabilityPride.