Coronavirus: Macron, 'vaccino subito a vulnerabili, da aprile campagna più ampia'

Parigi, 1 dic. (Adnkronos) - La strategia per la vaccinazione contro il Covid-19 in Francia "sarà implementata nei prossimi giorni. Ci sarà una prima fase, che inizierà quanto prima" che sarà riservata alle persone più vulnerabili. "Ci sarà una seconda ondata di vaccinazioni, tra aprile e giugno, più ampia e per un pubblico più vasto". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente francese, Emmanuel Macron, sottolineando che il vaccino non sarà obbligatorio.