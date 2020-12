Coronavirus: Austria, quarantena 10 giorni per chi torna dall'estero

01 dicembre 2020 a

Vienna, 1 dic. (Adnkronos) - Il governo austriaco sta pianificando nuove restrizioni per chi rientra nel Paese dopo viaggi all'estero effettuati nel periodo delle feste natalizie. Secondo i media locali, dovranno restare in quarantena per 10 giorni tutte quelle persone che si recheranno in Paesi dove negli ultimi 7 giorni si è registrata un'incidenza di almeno 100 casi ogni 100mila persone. La misura entrerà in vigore prima di Natale e durerà almeno fino al 10 gennaio. Dovrebbe esserci comunque la possibilità di interrompere la quarantena con un test negativo, ma non prima di cinque giorni dal rientro in Austria.