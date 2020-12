Connessioni uomo macchina: i dispositivi Rockwell Automation distribuiti da Technology BSA

01 dicembre 2020 a

a

a

(San Marzano Oliveto,1 dicembre 2020) - I dispositivi della Rockwell Automation che permettono all'uomo di comandare una linea e alla macchina di comunicare i dati in tempo reale.

Oggi parliamo di interfaccia uomo macchina. Non sai di cosa si tratta? Bene, andiamo ad approfondire il discorso con i componenti della Rockwell Automation, distribuiti da Technology BSA.

Ti sei mai chiesto fino a che punto una linea di produzione è completamente automatica? O meglio, in che momento una linea automatizzata ha ancora necessità dell'uomo?

Nonostante l'utilizzo di antropomorfi collaborativi, piuttosto che di linee che operano 24/7 senza mai fermarsi, la presenza dell'uomo è ad oggi ancora strettamente necessaria nelle aziende.

Che si tratti di un controllo da remoto o che più comunemente un operatore debba intervenire sul posto, la mano dell'uomo ci deve essere.

Ma in che modo uomo e macchina possono interagire?

Attraverso un'interfaccia denominata HMI, Human Machine Interface, di per sé un insieme di informazioni raccolte sulla linea da PC Industriali e condivise all'utente tramite monitor e pannelli operatore.

Qui andremo a vedere nel dettaglio questi componenti, ma l'interfaccia uomo macchina non si limita alle fabbriche, si può pensare ad essa ogni qualvolta che una persona ha a che fare con un dispositivo elettronico, quindi in macchina, sugli aerei, nelle sale di controllo, nei trapianti di organi!

In particolare andremo a vedere le caratteristiche di:

- Pannelli operatore

- PC industriali

- Software per i suddetti

Pannelli operatore

Il pannello operatore, sebbene il suo nome faccia pensare ad un semplice dispositivo, è in realtà uno dei cuori pulsanti di una linea.

Si tratta di uno schermo, di quelli che si vedono spesso a bordo macchina, generalmente vicino a stazioni dove si svolgono operazioni complesse in modo tale da tenerle sotto stretto controllo.

La peculiarità di questi componenti è di non avere come base un sistema operativo PC come quelli che conosciamo, ma un sistema denominato embedded, ovvero dedicato, sviluppato solo per quel particolare dispositivo e che non può essere riprogrammato.

Perché è essenzialmente quello che deve fare: ha il ruolo di gestire una linea, o una parte di essa, della quale si conoscono bene i processi e ne possono eventualmente essere implementati altri, ma senza correre il rischio di doverla stravolgere. In questo modo ci si può concentrare sulla ripetibilità e velocità di operazioni ben definite, senza la complessità ed i costi di un sistema operativo completo.

E la sua indipendenza da eventuali aggiornamenti lo rende anche un dispositivo affidabile per un periodo di tempo successivamente lungo, parliamo di almeno una decina d'anni.

Sono dispositivi che consentono la diagnostica della linea in tempo reale, in modo da poterne gestire i malfunzionamenti e la manutenzione.

E allo stesso tempo forniscono dati sulle operazioni svolte dalla linea, attraverso la rete di sensori di prossimità, che rilevano i particolari, e i sensori di condizione, che ne comunicano lo stato fisico. Anche per questi dispositivi di raccolta dati è possibile rivolgersi alla Rockwell Automation.

Le prestazioni dei nuovi pannelli operatore li rendono del tutto simili ai PC industriali, dei quali adesso andremo a parlare, ma con una grossa differenza di fondo. Questi dispositivi rimangono pur sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, dei componenti passivi, con una limitata capacità di elaborazione. Si può intervenire sul processo, cambiandone i parametri, ma non lo si può riprogrammare.

Per questo bisogna introdurre i PC Industriali.

PC industriale

Se il pannello di controllo era uno dei tanti cuori disseminati sulla linea, il PC industriale è il cuore centrale, il più importante e come tale deve essere assolutamente affidabile dal punto di vista operativo e della gestione.

Sulle schede di questi componenti vengono caricati ed elaborati dati in ogni momento, occorre salvaguardarli da possibili interruzioni di corrente, con UPS o alimentatori ridondanti all'interno della fabbrica.

È impossibile pensare di bloccare una linea per il guasto di qualche particolare interno e mandarlo in assistenza come si potrebbe fare con un normale PC da tavolo, per cui anche la sua costruzione richiede la possibilità di sostituire le parti più delicate con un intervento mirato e poco dispendioso.

Materiali costruttivi e problematiche

Inoltre bisogna dire che un computer che lavora su una linea, così come il pannello operatore, dovrà essere realizzato con componenti e materiali più resistenti di un normale dispositivo personale, perché l'ambiente di utilizzo è decisamente più proibitivo di una stanza o un ufficio.

Le principali problematiche alle quali i PC Industriali Rockwell Automation sono in grado di far fronte sono:

- Temperatura

- Polvere

- Vibrazioni e sollecitazioni meccaniche

Il tutto per il sufficiente quantitativo di anni richiesto dal cliente, come detto, di solito non meno di una decina.

Per condizioni di lavoro veramente estreme, la Rockwell Automation ha sviluppato una linea di prodotti dedicati. Parliamo di settori come quello minerario/petrolifero e chimico, dove le certificazioni richieste sono più dettagliate di un normale PC da fabbrica.

Monitor

Sul mercato sono disponibili terminali industriali con e senza monitor integrato. Questi ultimi necessitano la connessione diretta di un portatile esterno per la gestione o di una connessione da remoto, ma presentano tutti i vantaggi meccanici di un case chiuso, delle quali non si può fare a meno in certi ambienti di lavoro.

I monitor Rockwell Automation, ove presenti, sono sempre caratterizzati da schermo piatto LCD resistivo della più recente tecnologia. E' scelta questa tecnologia per poter essere utilizzata una penna o un qualunque altro puntatore e non dover richiedere la rimozione dei DPI indossati dall'operatore.

Tutti questi monitor inoltre, anche quelli che lavorano in ambienti definiti ‘non pericolosi', offrono un'ottima resistenza a temperatura urti e vibrazioni.

Software di interfaccia utente

L'interfaccia utente, in inglese User Interface, è in continua evluzione all'interno dei PC industriali della Rockwell Automation, e prende il nome di FactoryTalk® View.

Le ultime release ormai garantiscono una possibilità di accesso anche da smartphone, per poter controllare da remoto eventuali problemi.

Vengono di volta in volta implementate nuove funzionalità, come la possibilità di creare ricette, parola usata in gergo per indicare la serie di istruzioni richieste alla macchina affinché segua un certo ciclo di produzione, o la gestione degli allarmi.

Ecco qui la spesso scontata comunicazione tra uomo e macchina. Ora non resta che meravigliarsi nel vedere le prossime evoluzioni, ripensando a come poche decine di anni fa si lavorasse sul DOS, rispetto ad oggi, quando si possono guidare gli elettrodomestici con la voce.

Approfondimenti

Rockwell Automation

Dove trovare questi prodotti: Technology BSA distributore Rockwell Automation

Comunicato stampa a cura di Iside Web & Bill eCommerce