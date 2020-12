'Artigiano in fiera live', un viaggio nell'eccellenza gastronomica

01 dicembre 2020 a

Milano, 1 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Su 'Artigiano in Fiera Live' prosegue il grande viaggio lungo l'Italia del bello e del buono.

Il viaggio in 'Artigiano in Fiera Live', liberamente accessibile in qualunque momento della giornata, può avvenire sia attraverso la consultazione per territori sia per categorie merceologiche (abbigliamento e accessori, alimentari, bevande, prodotti per la casa, gioielleria, salute e bellezza, tempo libero, oggettistica).

Ogni artigiano si presenta in un video da 90 secondi, accompagnato da un altro filmato da 60 che apre virtualmente il laboratorio, mostrando la lavorazione dei prodotti, acquistabili poi in pochi click. Le spese di spedizione sono gratuite fino al 20 dicembre per tutti gli acquisti oltre la soglia di 39 euro per artigiano.

Particolarmente ricco è il comparto dell'enogastronomia italiana. La Casa del Prosciutto - Alberti 1906 di San Daniele del Friuli, ad esempio, è un'azienda artigiana con cinque generazioni di esperienza alle spalle, dedita alla produzione di uno dei 'gioielli' del made in Italy: il prosciutto di San Daniele, proposto nella sua versione più autentica e naturale. Dal Centro Italia, invece, arriva il Culatello di suino brado di Domenico Eleuteri, titolare di Terre di Maremma, simbolo di quattro generazioni di lavoro.

Proviene da Daiano in Val di Fiemme lo speck di filetto di Claudio Braito, titolare dell'Azienda Tito Speck - Il Maso dello Speck: la produzione di questo pregiato insaccato si svolge nel Maso di Famiglia sito sull'altipiano delle Ganzaie. E ancora: il Pata Negra di Faustino Prieto, realizzato con l'arto posteriore del maiale iberico, sottoposto ad un processo di salatura e accompagnato dall'aggiunta di spezie.

Tra le 'chicche' enogastronomiche su 'Artigiano in Fiera Live' c'è il frico, tipico tortino friulano a base di patate e formaggi, tra i quali spicca il Montasio Dop: si può ordinare quello di Cucina di Carnia di Villa Santina (Udine), con consegna prevista solo in determinati giorni per garantire la freschezza del prodotto. Un'altra specialità sono le autentiche olive all'ascolana, fresche e fatte a mano come una volta, dell'azienda Caponi di Monteprandone (Ascoli Piceno), da tre generazioni custodi di quest'eccellenza marchigiana.

E' nutrita anche la schiera dei distillati, acquistabili su 'Artigiano in Fiera Live'. Vertosan, dalla Valle d'Aosta, è un'azienda di Chatillon che produce liquori a base di erbe e fiori strettamente legati al territorio, a partire dal tipico Genepy. Da Ledro, invece, arrivano i prodotti di Foletto, azienda avviata nel 1850 a pochi chilometri da Riva del Garda: oggi alla quinta generazione di farmacisti speziali, si continua a produrre prodotti con botaniche dell'arco alpino.

Qui è nato il Gin 170th, formato in alambicchi di rame dove vengono distillate bucce di limoni del Garda e bacche di ginepro. E ancora: i vini biologici di Franco Ventricelli dei Colli della Murgia, che ha rivalutato il Minutolo, uva autoctona quasi estinta e lavorata in versione spumante.

Sulle tavole di Natale non possono mancare i panettoni. Su 'Artigiano in Fiera Live' si possono trovare i grandi classici del Forno di Grassi, i gusti golosi del maestro Sal De Riso dalla Campania, lo 'Sfiziusu' al pistacchio di Terra Siciliae e le versioni salate dei fratelli Simone e Marco Bortolus della Pasticceria Dolcevita (Codroipo, provincia di Udine): alla birra e prosciutto cotto di Trieste oppure con lo speck di Sauris e la cipolla rossa di Cavasso.