Ue: + Europa, 'litigi su cabina regia Recovery premessa perfetta per spendere male'

30 novembre 2020

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Le polemiche tra ministri, presidente del consiglio e partiti della maggioranza sulle forme da dare alla struttura incaricata di gestire le risorse del recovery fund sono il frutto della mancanza di visione e di idee su come quelle risorse andranno spese: ancora non lo sappiamo, non lo sa nessuno, nemmeno loro, ma già si litigano la ‘cabina di regia'”. Lo dichiara Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più Europa.

“Questo è il preludio del tentativo di far finire tutto nel calderone tossico della spesa corrente e improduttiva, in cui non conta il progetto migliore ma solo chi si trova in posizione avvantaggiata rispetto alla ‘regia', per ottenere e spendere di più. La premessa perfetta per spendere male".

"Siamo d'accordo - prosegue Masini - con quanto propone Carlo Calenda: lavorino i ministri e si istituisca un project management incaricato non di definire le priorità ma di occuparsi delle difficoltà strutturali che impediscono o rallentano l'implementazione dei programmi. Ma soprattutto, aggiungiamo, si spieghi una volta per tutte cosa si vuole fare con le risorse di NextGenerationEu, si definisca un progetto credibile di trasformazione per l'Italia. Tutto il resto, come si usa dire - conclude l'esponente di Più Europa - è fuffa”.