S.Pellegrino presenta il progetto internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy per promuovere il cambiamento, la sostenibilità e l'inclusività

MILANO, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino annuncia il lancio della S.Pellegrino Young Chef Academy, una piattaforma di coinvolgimento e networking a lungo termine che consente a giovani chef dotati di talento e passione di incontrare i membri più influenti e rappresentativi del mondo della gastronomia.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/8817851-spellegrino-presents-young-chef-academy/

Oggi la gastronomia svolge un ruolo pionieristico nella promozione del cambiamento sociale e ambientale: con il lancio della S.Pellegrino Young Chef Academy, S.Pellegrino desidera coltivare un ecosistema internazionale di talenti che promuova un'evoluzione continua, non solo all'interno del settore, ma anche in tutta la società.

Se la competizione internazionale S.Pellegrino Young Chef continua ad essere la colonna portante del progetto globale di interazione con i giovani chef di tutto il mondo, la S.Pellegrino Young Chef Academy mette l'approccio educativo al centro del proprio programma. Sinonimo di passione e dedizione, l'Academy è un luogo inclusivo, in cui i giovani incontrano l'esperienza, e supporta lo sviluppo della nuova generazione di talenti visionari che desiderano fare la differenza nel panorama della gastronomia mondiale.

La S.Pellegrino Young Chef Academy apre le sue porte a partecipanti da oltre 70 Paesi, per un confronto tra talenti che non conosce confini in termini di etnia, genere, geografia. Tutti i giovani candidati selezionati per il concorso S.Pellegrino Young Chef entrano di diritto a far parte della S.Pellegrino Young Chef Academy, insieme ai Senior - saggi, mentori e giurati - coinvolti nelle diverse edizioni della competizione che ha preso avvio nel 2015.

Alcuni dei membri più autorevoli della comunità gastronomica globale condivideranno le proprie preziose competenze all'interno dell'Academy, cogliendo l'opportunità per trasmettere le proprie convinzioni personali alle prossime generazioni di chef.

I celebri chef Enrico Bartolini, Massimo Bottura, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smythe l'Editor-In-Chief di Fine Dining Lovers Ryan King sono i primi a partecipare al progetto: collaboreranno con S.Pellegrino per arricchire il programma educativo, sviluppando un calendario di eventi coinvolgenti ed esclusivi quali webinar, interviste e discussioni disponibili sulle proprietà digitali dell'Academy.

La S.Pellegrino Young Chef Academy sarà inoltre supportata da una serie di partner prestigiosi, tra cui ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Google, Facebook and Fondazione Altagamma, disponibili per contribuire a sviluppare contenuti accademici relativi a diversi argomenti pertinenti, ad esempio innovazione, inclusività e comunicazione, e ad ampliare l'offerta qualificata per i giovani chef.

Stefano Bolognese, Direttore della Business Unit Sanpellegrino International, ha dichiarato: "Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l'apertura della S.Pellegrino Young Chef Academy, un ulteriore passo nel nostro impegno a plasmare il futuro della gastronomia, insieme a una comunità di chef assolutamente geniali. Il progetto mira a facilitare la scoperta e la connessione dei talenti, con particolare attenzione alle giovani generazioni di chef, che saranno gli innovatori di domani. Inoltre, oggi, disporre di spazi virtuali dedicati alla condivisione di esperienze, idee e opportunità è diventato fondamentale per affrontare le sfide del futuro. Abbiamo sviluppato la S.Pellegrino Young Chef Academy come comunità internazionale, connessa attraverso reti digitali e umane, con un approccio credibile supportato da figure del settore e partner influenti che si stanno unendo (e si uniranno) a noi in questa stimolante avventura".

Ulteriori informazioni e dettagli sull'attività della S.Pellegrino Young Chef Academy saranno disponibili sulla pagina web dedicata e sui canali social ufficiali: Facebook e Instagram.

S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Bibite Sanpellegrino sono marchi internazionali di parte del Gruppp Sanpellegrino, che ha sede a Milano, in Italia.

Distribuiti in oltre 150 paesi, questi prodotti rappresentano l'eccellenza qualitativa in virtù delle loro origini e interpretano perfettamente lo stile italiano nel mondo come una sintesi di piacere, salute e benessere. Fondata nel 1899, Sanpellegrino S.p.A. è un'azienda di riferimento nel settore delle bevande in Italia con la sua gamma di acque minerali, aperitivi non alcolici e bevande. Come produttore di acque minerali, è da sempre impegnata nella valorizzazione di questo bene primario, per le persone e per il pianeta, lavorando con passione e responsabilità così da garantirne un futuro di qualità.

