Mantova: Adm sdogana reattore per l'industria oleodinamica in Thailandia

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Mantova hanno effettuato alla banchina collegata al porto di Valdaro le operazioni di sdoganamento relative a un reattore e alle sue parti di ricambio destinati a una delle maggiori raffinerie della Thailandia. Si tratta della prima di due esportazioni gemelle dei reattori stessi (pressure vessels) del peso di 1.792 tonnellate ciascuno, che hanno costituito la più imponente operazione mai realizzata dalla banchina.

Le esportazioni riguardano la fornitura di contenitori a pressione per un progetto internazionale denominato Clean Fuel Project e la cui realizzazione si è estesa in un arco di sei anni dalla progettazione all'esportazione del bene. La bettolina su cui è stato caricato il reattore raggiungerà la banchina di Venezia-Marghera per poi partire per la destinazione finale. La ditta esportatrice è un primario operatore specializzato nella progettazione e realizzazione di componenti critici per il settore della oleodinamica.