Manovra: emendamento Iva su ritorno cedolare secca per affitti commerciali

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Italia Viva, con emendamento al disegno di legge di bilancio a prima firma Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera, propone il ritorno alla cedolare secca per gli affitti commerciali. L'emendamento la prevede in via definitiva a partire dal 2021 con l'obiettivo di sostenere il comparto commerciale per i prossimi anni, dopo che per il periodo più critico si è agito con il sistema del credito d'imposta, attraverso il quale lo Stato si è fatto carico del 60% del canone di locazione a determinate condizioni.