Dl sicurezza: Colucci (Nci), 'M5S senza dignità'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questo decreto-legge è la più evidente dimostrazione che il governo, la maggioranza, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle non hanno dignità, non conoscono vergogna. Non ci sorprende la posizione della sinistra del governo, che ha sempre combattuto contro il decreto legge 'sicurezza' e il decreto legge 'immigrazione' del ministro Salvini, ma una parte di questa maggioranza, quella rappresentata dal Movimento 5 Stelle, più o meno un anno fa ha votato un decreto legge sulla stessa materia che riportava contenuti totalmente diversi, contrari a quelli che è disposto a votare oggi in questi giorni alla Camera". Lo ha affermato Alessandro Colucci, di Noi con l'Italia, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo alla Camera sul decreto legge sicurezza.