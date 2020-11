Dl ristori: nota P.Chigi, proroga al 1 marzo 'rottamazione ter' e 'saldo e stralcio'

30 novembre 2020 a

a

a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto 'Cura Italia' (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della 'rottamazione-ter' e del 'saldo e stralcio' in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata". Lo comunica palazzo Chigi, nella nota che segue il Cdm che ha approvato il decreto legge ristori quater.