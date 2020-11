Benzina, salgono i prezzi alla pompa

30 novembre 2020 a

a

a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Nessuna novità da segnalare per quanto riguarda i prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, mentre sui prezzi praticati alla pompa, in particolare per le pompe bianche, si riversano i rialzi che hanno caratterizzato tutta la scorsa settimana.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,412 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,421 pompe bianche 1,387), diesel a 1,281 euro/litro (+6, compagnie 1,290, pompe bianche 1,254). Benzina servito a 1,551 euro/litro (+5, compagnie 1,601, pompe bianche 1,444), diesel a 1,424 euro/litro (+6, compagnie 1,477, pompe bianche 1,312). Gpl servito a 0,585 euro/litro (+2, compagnie 0,596, pompe bianche 0,570), metano servito a 0,976 euro/kg (invariato, compagnie 0,983, pompe bianche 0,970), Gnl 0,922 euro/kg (compagnie 0,916 euro/kg, pompe bianche 0,927 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,515 euro/litro (servito 1,767), gasolio self service 1,392 euro/litro (servito 1,665), Gpl 0,687 euro/litro, metano 1,065 euro/kg, Gnl 0,882 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 263 euro per mille litri (+2, valori arrotondati), diesel a 281 euro per mille litri (+1, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 991,85 euro per mille litri, diesel a 898,43 euro per mille litri.