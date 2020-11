Ex Ilva: Re David, 'importante ingresso Stato 50%, è scelta politica industriale'**

30 novembre 2020 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "La decisione del governo dell'ingresso dello Stato in ArcelorMittal in modo consistente, all'inizio con il 50% e poi con una quantità crescente, mi sembra una decisione importante. Che lo Stato entri in un asset strategico di questo Paese come l'Ilva e poi nella siderurgia è una garanzia, è una scelta di politica industriale". Così il leader Fiom, Francesca Re David al termine dell'incontro al Mise sulla situazione dell'ex Ilva.