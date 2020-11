Maradona: Napoli, contro la Roma maglia per onorarlo in stile Argentina

29 novembre 2020 a

Napoli, 29 nov. (Adnkronos) - Il Napoli questa sera contro la Roma allo stadio San Paolo indosserà una maglia speciale per onorare Diego Armando Maradona, scomparso al'età di 60 anni. Per la prima gara in campionato dopo la scomparsa del leggendario campione argentino, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis indosserà la quarta divisa ufficiale della stagione, una maglia che ricorda quella dell'Argentina, a strisce verticali bianche e azzurre. Lo ha spiegato il Napoli in una nota. "Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9a giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente", spiega il Napoli.