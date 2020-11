Coronavirus: Asl Bari, 'nessun medico positivo sarà escluso da bando Usca'

29 novembre 2020 a

Bari, 29 nov. (Adnkronos) - I medici Usca in fase di assunzione, attualmente positivi al Covid19, potranno prendere servizio non appena si saranno negativizzati. E' quanto precisa la Direzione generale della Asl Bari, a proposito della presunta esclusione dal bando dei medici risultati positivi al test molecolare.

L'Area risorse umane della Asl, spiega la nota, "ha convocato nei giorni scorsi i medici Usca in fase di reclutamento e, preso atto della positività di alcuni di loro, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla sorveglianza epidemiologica, ha rinviato la sottoscrizione del contratto che non avverrà prima della negativizzazione degli stessi. I medici - aggiunge - sono attualmente isolati e, come indicato dai protocolli anti Covid, saranno sottoposti a tampone di controllo e solo in caso di esito negativo potranno prendere servizio".

E ancora: "per andare incontro alle singole esigenze, l'area del personale ha inoltre mantenuto fede alla preferenza sulle sedi indicate: ai medici sarà assegnata la struttura segnalata al momento della partecipazione all'avviso pubblico. Le procedure di assunzione sono state accelerate per garantire il potenziamento delle Usca dal 1 dicembre".