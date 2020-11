29 novembre 2020 a

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - In Lombardia diminuiscono sia i ricoverati per Covid19 nei reparti (-216), che portano il totale dei posti letto occupati a 7.400, sia i pazienti in terapia intensiva (-12), che portano il totale a 907. I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 756.