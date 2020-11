Università: Bocconi inaugura anno accademico nel segno dell'Europa

28 novembre 2020 a

a

a

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - L'università Bocconi di Milano inaugura l'anno accademico 2020-2021 sotto il segno dell'Europa. Nell'anno segnato dalla pandemia di coronavirus l'ateneo ha scelto le parole 'Society, Europe, Future' per la cerimonia di inaugurazione del nuovo ciclo accademico. Durante l'evento, che si è tenuto in forma digitale con l'intervento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente della Bocconi Mario Monti e il rettore Gianmario Verona, alla presenza del vice presidente Andrea Sironi e del consigliere delegato Riccardo Taranto, hanno delineato i traguardi raggiunti dall'Università.

“Dopo mesi che ci hanno messo a dura prova, come istituzioni e come individui -ha dichiarato Monti- abbiamo scelto di inaugurare il nuovo anno accademico con un messaggio di fiducia nel futuro. La presenza in video conferenza della presidente von der Leyen è una testimonianza del ruolo centrale svolto dall'Unione europea nell'affrontare la pandemia, esercitato in maniera tangibile, tempestiva e lungimirante, e dell'impegno della Commissione per i giovani, la sostenibilità e in generale per le grandi sfide del nostro tempo. Si tratta infine di un riconoscimento al nostro ateneo, e alla sua vocazione europea, del quale andiamo molto fieri, per la Bocconi e per l'Italia".

Il rettore dell'ateneo ha spiegato che "quello che inauguriamo oggi è un anno accademico guidato da una profonda trasformazione. Ogni crisi porta in sé anche il seme dell'innovazione e di una nuova crescita, se la si sa guidare e se si fa leva sulle competenze, lo spirito di servizio e la creatività dell'intera comunità. In Bocconi fin dall'inizio della crisi sanitaria, subito diventata anche crisi economica, abbiamo lavorato per garantire ai nostri studenti continuità, qualità della didattica e dei servizi e sostegno economico. Le innovazioni sviluppate e introdotte in tempo di crisi sono diventate così la base del nuovo modello didattico che la Bocconi sta disegnando per il suo futuro e che rappresenta uno degli obiettivi del Piano strategico 2021/2025".