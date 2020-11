Milano: scappa da polizia dopo revoca permesso premio, riportato in carcere (2)

28 novembre 2020 a

(Adnkronos) - L'inseguimento si è protratto in via Farini, piazza Fidia e via Porro Lambertenghi, sempre a velocità sostenuta, fino a piazzale Lagosta e via Volturno dove il passeggero dello scooter ha perso l'equilibrio cadendo a terra, mentre il conducente ha continuato la fuga facendo perdere proprie tracce.

I poliziotti hanno bloccato il passeggero, che aveva tentato una fuga a piedi, tentando anche di aggredire gli agenti. Dopo gli accertamenti, è stato riportato a Bollate.