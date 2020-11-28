Milano: nel 2021 oltre 2mila case pubbliche disponibili (3)

(Adnkronos) - Il Tribunale di Milano, inoltre, con sentenza del luglio scorso, ha accertato il carattere discriminatorio della richiesta, sempre inserita nel regolamento regionale, della documentazione di assenza di proprietà di immobili nel Paese di origine da parte degli stranieri extracomunitari. Anche questo ha comportato il necessario tempo di adattamento alle nuove direttive.

In totale, quindi, gli alloggi assegnati da gennaio 2020 alla data del 31 ottobre scorso - Sap e Sat, compresi quelli utilizzati per la mobilità degli inquilini - risultano essere 863, di cui 549 del Comune e 314 di Aler. Da pochi giorni, comunque, è stato pubblicato il nuovo bando utile per 560 case popolari, di cui 310 di proprietà comunale e 250 di Aler, che rimarrà aperto fino al 31 dicembre.

Delle 2.014 case popolari disponibili l’anno prossimo, una quota pari al 20% sarà riservata alle famiglie che si trovano in stato di indigenza, ovvero con Isee pari o inferiore ai 3mila euro, e un punteggio premiale verrà assegnato ad una categoria di persone che l’amministrazione ha individuato come di particolare rilevanza sociale: nuclei familiari in uscita da strutture di protezione sociale e assistenziale (come Comunità genitore/figlio, residenzialità leggera e Comunità educative per minori provenienti da Enti con accreditamento regionale, Rst, inquilini di alloggi convenzionati con il Comune per emergenza abitativa) o da strutture di reclusione.