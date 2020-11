Milano: Amsa, 'a disposizione inquirenti per far luce su morte clochard'

28 novembre 2020 a

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Amsa è a disposizione dell'autorità giudiziaria per "far luce su quanto accaduto" nella notte tra venerdì e sabato, a Milano. Lo fa sapere l'azienda controllata da A2a che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Milano, a proposito della morte del clochard avvenuta nei pressi del Fatebenefratelli, in via Castelfidardo. Il furgone dell'Amsa è tra i quattro identificati dalla polizia che sono transitati nei pressi del carraio dove si trovava l'uomo, deceduto per traumi da schiacciamento.

Amsa esprime "profondo cordoglio ed è in attesa "di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso".