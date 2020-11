Coronavirus: Fornaro, 'governo tenga barra dritta, salute italiani prima di interessi di parte'

28 novembre 2020 a

a

a

Roma, 28 nov (Adnkronos) - “Le misure restrittive, decise a suo tempo dal Governo, che portarono in zona rossa Calabria, Lombardia e Piemonte si sono rivelate giuste e hanno funzionato, consentendo adesso di riportare queste regioni in zona arancione. Il tempo è galantuomo". Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Le polemiche pretestuose della destra sovranista si sono rivelate per quelle che erano: strumenti di bassa propaganda politica. Ora il Governo deve continuare a tenere la barra dritta seguendo coerentemente il principio di massima precauzione, non ascoltando le sirene di chi vorrebbe anteporre alla salute degli italiani gli interessi, pur legittimi, di questa o quella categoria, di questo o quel territorio. Se non si supera l'emergenza sanitaria non si può pensare di superare neppure la crisi economica prodotta dal Covid 19”, conclude Fornaro.