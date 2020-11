Assoporti: Meta (Pd), 'con Nerli passi da gigante per il settore'

28 novembre 2020 a

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Di Francesco Nerli abbiamo apprezzato la sua passione, la sua genialità e caparbietà nel lavoro che faceva senza sosta per innovare e rilanciare il sistema della portualità italiano. A chi ha avuto l'opportunità di lavorare al suo fianco in questi anni mancherà la sua tenacia nel voler riformare un settore, di fronte alla concorrenza sfrenata delle economie asiatiche, per farlo diventare un punto di riferimento mondiale". Lo dice Michele Meta, dirigente nazionale del Pd ed ex presidente della commissione Trasporti della Camera dei Deputati per due legislature.

"Con Francesco il sistema dei porti e della logistica, fondamentale leva di sviluppo, ha fatto passi da gigante e se oggi il sistema economico del Paese è in grado di competere sui mercati internazionali lo si deve proprio a chi come lui ha saputo mettere avanti sempre gli interessi generali della sua comunità e del nostro Paese. Mi stringo ai suoi cari cui mando un grande abbraccio", aggiunge Nerli.