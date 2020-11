28 novembre 2020 a

a

a

Londra, 28 nov. (Adnkronos) - Scontri nel centro di Londra tra la polizia e i manifestanti che si sono radunati per protestare contro le misure restrittive imposte a causa della pandemia. Alla manifestazione, che viola le norme anti assembramento, partecipano anche esponenti no vax. Come riporta Skynews, la polizia avrebbe già effettuato diversi arresti.