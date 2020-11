28 novembre 2020 a

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - In Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono stati 119 morti per complicanze dovute al Covid19 e i 37.286 tamponi processati hanno rilevato 4.615 nuovi positivi al virus. In rapporto, si tratta del 12,3%, dato in calo rispetto al 13,1% di ieri, venerdì 27 novembre.