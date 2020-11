Trenord: da oggi su app i carnet da 10 corse, senza scadenza

27 novembre 2020 a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Per chi viaggia in treno saltuariamente è disponibile da oggi sull'app Trenord una funzione per acquistare un carnet da dieci biglietti da attivare prima dell'utilizzo. Il carnet riguarda l'area Stibm, il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza. Con questa funzione, i clienti non devono fermarsi in biglietteria né accedere ogni volta allo store on line. Il carnet non ha scadenza ma i singoli biglietti devono essere di volta in volta attivati prima dell'utilizzo con il pulsante 'tap&go'.

I viaggiatori possono acquistare il carnet attraverso due modalità: inserendo nell'App origine e destinazione dei propri viaggi, oppure scegliendo le zone di proprio interesse, da Mi1 a Mi9. Il carnet resta visibile nell'area “Biglietti”, sezione Carnet dell'App Trenord, disponibile per iOS e Android.