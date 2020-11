Titoli Stato: rendimenti in calo in aste per 8 mld, Btp a 5 anni scende a zero

27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. -(Adnkronos) - A fronte di una sempre forte richiesta del mercato, netto calo dei rendimenti nelle aste di titoli di Stato con cui oggi il Tesoro ha collocato Btp a 5 e 10 anni e CctEu a 6 anni per un totale di 8 miliardi di euro. In particolare spicca il calo registrato nell'asta per 2,5 miliardi di Btp in scadenza a febbraio 2026 che hanno visto il rendimento scendere di 22 punti rispetto all'emissione precedente e attestarsi praticamente a zero (0,01%) a fronte di una domanda quasi doppia (4,76 miliardi).

Netta discesa anche per il rendimento nell'asta per 3 miliardi di Btp a 10 anni (scadenza aprile 2031): qui il calo è stato di 20 punti, pari a un tasso medio dello 0,59% a fronte di una richiesta di 4,7 miliardi e un rapporto di copertura di 1,57. Infine nell'asta per 2,5 miliardi di CCTeu a sei anni la domanda è stata di 3,955 miliardi e il rendimento lordo i è attestato allo 0,02%.