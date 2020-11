Puglia: Angiola (Azione), 'appoggio M5S a Emiliano porterà a loro liquefazione'

27 novembre 2020 a

a

a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Ieri 4 consiglieri regionali pugliesi dei Cinquestelle, Casili, Di Bari, Galante e la 'pasionaria' Barone, hanno deciso di dare man forte alla giunta Emiliano, dopo poco più di un mese dalla loro elezione e dopo essere stati eletti proprio grazie allo slogan 'Mai con Emiliano'". Lo dichiara Nunzio Angiola, deputato di Azione.

"La consigliera foggiana Barone è diventata leader di questo gruppo, in quanto per prima, subito dopo le elezioni già flirtava con l'immarcescibile Michelone, per lucrare una poltronissima nella giunta regionale. Oggi inizia la fase finale della definitiva disintegrazione del M5S in Puglia e, con il salto sul carro del vincitore, viene sfatato definitivamente il falso mito della superiorità antropologica del M5S. Se poi la regia di questa operazione è di Conte, come dichiarato dal presidente Emiliano, non posso che ringraziarlo per aver accelerato la liquefazione dei consensi del Movimento Cinquestelle in Puglia", conclude Angiola.