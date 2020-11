Pavia: era stato trovato in possesso di materiale pedopornografico, arrestato

27 novembre 2020 a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 47 anni, cittadino italiano e residente in Vigevano, in provincia di Pavia, è stato arrestato dai carabinieri. Nella sua abitazione nel 2013 era stata trovata e sequestrata un'ingente quantità di materiale pedopornografico e l'uomo era stato arrestato. Ieri la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pavia è passata in giudicato e gli atti sono stati trasmessi alla stazione dei carabinieri di Vigevano. Il 47enne è stato portato nel carcere di Vigevano, dove dovrà scontare una pena residua di un anno. Inoltre gli è stata comminata la pena accessoria di interdizione perpetua dai pubblici uffici e gli è stata tolta la potestà genitoriale.