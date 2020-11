Nuova campagna Tv, radio, digital e out of home per Italiaonline

27 novembre 2020 a

(Milano 27 novembre 2020) - Italiaonline lancia la promo “Compri ora e paghi in primavera” a supporto della digitalizzazione delle imprese italiane

Sito, presenza social e pubblicità online sono l'oggetto dello spot, on air dal 29 novembre.

Milano, 27 novembre 2020

È on air la nuova campagna Italiaonline, una ripresa del noto jingle karaoke, ma rinnovato nei contenuti dalla creative community KleinRusso. Obiettivo: supportare il percorso di digitalizzazione delle imprese italiane attraverso la promozione “Compri ora e paghi in primavera” che abbraccia l'offerta dei più rilevanti prodotti e sevizi per PMI, ovvero sito, presenza social e pubblicità online.

Italiaonline continua così a essere vicina alle imprese italiane che, per il perdurare della crisi sanitaria, in questi mesi lavorano a regime ridotto e vedono di conseguenza ridurre molto spesso il proprio fatturato. A loro, in particolar modo, si vuole “aprire” le porte del business online, con la possibilità di attivare e fruire subito di servizi e prodotti chiave, pagando però in primavera. Le condizioni di favore proposte in questo momento da Italiaonline valgono su praticamente tutta la sua offerta di prodotti e servizi per la digitalizzazione delle PMI; si tratta di un aiuto concreto per le tante micro, piccole e medie imprese del nostro Paese, che stanno subendo le maggiori ripercussioni dalla situazione attuale.

Il formato scelto per lo spot – che mantiene la sua cifra stilistica fresca e “pop” – è il 15 secondi: breve, efficace e incisivo, che permette la migliore focalizzazione su un messaggio semplice e importante.

Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline, commenta: “Come partner delle PMI italiane nel loro percorso di digitalizzazione, riteniamo oggi più che mai nostro dovere essere loro ancora più vicini e mettere a loro disposizione quanti più strumenti possibili per aiutarli a superare anche questa seconda emergenza sanitaria ed economica. Con il nostro supporto siamo davvero sicuri che per molte imprese questo periodo di difficoltà possa tradursi in una opportunità: quella di scoprire nuove occasioni di business grazie al digitale e fare quel salto di qualità che non è più rimandabile per restare competitivi. Questo è il momento giusto; i nostri sono gli strumenti giusti. Approfittarne oggi stesso è la scelta giusta. La campagna appena lanciata ha ancora una volta il merito di comunicare ciò che offriamo - ma anche ciò che siamo - in maniera diretta e immediata.”

La pianificazione dello spot è a cura del centro media Mindshare ed è così articolata:

-TV: lo spot sarà on air sui network Publitalia, Discovery e La7

-Radio: lo spot sarà on air su Radio 24 e RDS

-Digital: saranno pianificati formati video preroll, native, display, DEM, social e search

-OOH: video Go Tv formato 15” su circuito Metro di Milano, Roma, Brescia e Genova di Class editore.

CREDITS

Cliente: Italiaonline

Chief Communication Officer: Giorgia Camandona

Media planning & creativity: Chiara Magnabosco

Agenzia: KleinRusso

CEO: Fabrizio Russo

Direttore creativo esecutivo: Antonio Fatini

Direttore clienti: Manuela Bartelli

Strategic planner: Sandro Volpe

Account executive: Valentina Beretta

Musica: Federico Landini

Centro media: Mindshare

