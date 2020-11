Musica: Sfera Ebbasta in vetta a classifiche con 'Famoso'

27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - 'Famoso', il nuovo album di Sfera Ebbasta uscito il 20 novembre in tutto il mondo per Island Records, è al primo posto di tutte le classifiche e continua a macinare risultati clamorosi in Italia e all'estero. Dopo essere stato il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita, 'Famoso' colloca i suoi 13 brani nelle prime 13 posizioni della classifica Fimi e della Top 50 Italia di Spotify. 'Baby' è al numero 1 della classifica Fimi/Gfk e anche su Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube Italia ed è primo anche nella classica dei vinili più venduti. In una sola settimana 'Famoso' è l'album con il venduto più alto dal gennaio del 2019 e 'Baby' è in tendenza in 16 paesi su YouTube oltre ad essere entrata nella playlist spotify 'Viva Latino', seguita da 10 milioni di persone. .