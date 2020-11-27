Lombardia: oltre 19mila domande per bando Rilancio, stanziati oltre 40 mln liquidità

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Sono oltre 19.100 le domande arrivate per la prima fase del bando da 167 milioni di euro 'Rilancio Lombardia', destinato alle categorie produttive lombarde che stanno subendo di più gli effetti della crisi economica e che sono escluse dai decreti Ristori. "Un aiuto a chi si trova in difficoltà a causa della pandemia, liquidità che viene immessa subito nel sistema", ricorda il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Si è chiusa la settimana in cui ogni giorno sono state aperte sul sito bandi.regione.lombardia.it apposite finestre dedicate a specifici codici Ateco. Una strategia che ha permesso di stanziare oltre 40 milioni di euro, senza intoppi di carattere informatico, si spiega dalla Regione Lombardia. I tempi medi di presentazione e presa in carico delle richieste non hanno superato i cinque minuti.

"Abbiamo seguito - spiega Fontana - la duplice logica dell'integrazione e della complementarietà degli ultimi interventi emergenziali del governo, con l'unico fine di non lasciare indietro nessuno. In base alla logica integrativa dei ristori statali - dice Fontana - abbiamo previsto in questa settimana sostegno alle micro imprese, quelle fino a 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato, e, dall' 11 gennaio, liquidità e denaro fresco per i lavoratori autonomi con partita Iva di quelle filiere produttive, che risentono particolarmente degli effetti delle restrizioni causate dall'andamento della curva epidemiologica".