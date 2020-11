Coronavirus: Senna (Lega), 'sindaco Sala parla ma non dice niente, mago delle parole'

27 novembre 2020 a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - “Il Sindaco Beppe Sala riuscirà mai a prendere una decisione, come una persona che riveste la carica di primo cittadino della più importante città del Paese dovrebbe fare? Perché anche oggi riesce a riempire i suoi social con dichiarazioni che alla fine non dicono niente e lasciano i milanesi come sempre allo sbaraglio". E' quanto afferma Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lega in Lombardia, in risposta alle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala sulle trattative per la classificazione della Lombardia tra zona rossa e arancione.

"Anche quando dovrebbe attaccare il Governo che da marzo ad oggi ha bistrattato Milano e tutta la Lombardia, si tira sempre indietro, non avendo il coraggio di criticare l'esecutivo del suo stesso colore politico. Un vero e proprio cuor di leone", aggiunge il leghista, che definisce il sindaco "un vero mago delle parole", che "sembra fare la voce grossa contro il governo che lascia la Lombardia allo sbando ma subito dopo si dice pronto ad accettare qualunque decisione il governo prenda".

Per Senna, "anziché scrivere sui social, Sala faccia l'unica cosa giusta che i milanesi gli stanno chiedendo da settimane: sospenda la Tari per dare respiro alle categorie produttive. Provi, per una volta, a fare il Sindaco e non lo showman di Conte".