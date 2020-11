Coronavirus: Conte-capi delegazione, su scuola decisione congelata

27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Ancora nessuna decisione sulla riapertura delle scuole nella riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Oggi le Regioni hanno chiesto di riaprire gli istituti -le scuole superiori sono in didattica a distanza sull'intero territorio nazionale, anche nelle regioni 'gialle'- a gennaio, superate le festività natalizie, mentre il governo nei giorni scorsi era orientato a far tornare gli studenti sui banchi a dicembre, già il 9, subito dopo il ponte dell'Immacolata. Per ora la decisione resta 'congelata', il nodo verrà sciolto nelle prossime ore.