Milano, 27 nov. (Adnkronos) - In Lombardia diminuiscono i ricoverati per Covid19 sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9) considerando il saldo tra dimessi e nuovi ingressi. Sono oltre 15mila, invece, i guariti e i dimessi. In tutto ci sono 925 pazienti in rianimazione, negli altri reparti 7.869.