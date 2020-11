Central Marketing Intelligence: dall'analisi dei big data alla competitive intelligence

27 novembre 2020 a

(Milano, 27 novembre 2020) - Milano, 27 Novembre 2020. Affidarsi all'analisi dei big data è la scelta migliore per le aziende determinate ad avere successo. Il metodo è innovativo e si basa sul controllo di ciò che le persone condividono sul web e sull'analisi di ciò che accade in termini concorrenziali, uno studio che coinvolge una vasta quantità di informazioni e che garantisce numerosi vantaggi.

In particolare, esaminare i big data online permette ai brand di conoscere il mercato di riferimento, in modo da pianificare ogni singola decisione sulla base di quanto appreso. Tuttavia, il processo di acquisizione dei big data da solo non basta: le informazioni devono essere selezionate, studiate e valutate da chi può dare valore a ogni singolo contenuto.

Nasce così l'esigenza di ricorrere alla cosiddetta competitive intelligence, quella procedura che parte dagli input eterogenei dei big data e li trasforma prima in dossier, poi in opportunità. Il parere dei consumatori è infatti per le aziende una risorsa molto importante, ma è altrettanto vero che ogni flusso di informazioni, se non opportunamente decodificato, può risultare inutile o inefficace.

Competitive intelligence: le strategie per massimizzare i big data

In fatto di big data, affidarsi a una squadra di esperti è il solo modo per rendere organico un quantitativo di informazioni altrimenti ingestibili. Central Marketing Intelligence (CMI) è la società che dà vita a questo processo, aiutando le aziende a misurare ogni singolo investimento. In tal senso, le indagini di mercato digitale di CMI trasformano la complessità del flusso di dati in elementi facilmente fruibili, un processo permette ai brand di modulare le tattiche aziendali, calibrando ogni scelta sulla base di precise informazioni.

Il metodo di CMI si basa su una raccolta dei dati computazionale che poco ha a che fare con una classica ricerca di mercato. A differenza delle normali metodologie che prevedono interviste telefoniche e sondaggi online, quello di CMI è soprattutto un ascolto impercettibile, che agisce per captare quei pareri spontanei che possono davvero fare la differenza. Una metodologia che per le aziende si traduce in una ricerca di mercatoazionabile, quindi tramutabile in una serie di azioni concrete.

Big data online: una risorsa illimitata

Per quanto riguarda la provenienza dei big data, il bacino a cui si attinge è molto ampio: la ricerca comprende le recensioni pubblicate sul web, uno studio dei pareri sui social network e il punto sulle discussioni che gli utenti lasciano sui forum, a cui si affianca un'analisi su ciò che la gente cerca su Google e degli acquisti che effettua su Amazon.

In poche parole, parliamo di quella serie di informazioni che nel grande database di internet passerebbero inosservate, ma che, attraverso l'elaborazione della competitive intelligence di CMI, diventano la chiave per raggiungere importanti traguardi. E a beneficiarne sono soprattutto i brand, che possono strutturare il lancio di nuovi prodotti o le loro campagne pubblicitarie attingendo ai feedback spontanei dell'utenza.

La metodologia d'indagine di CMI

Le modalità di intervento di Central Marketing Intelligence non hanno limiti: le ricerche di big data permettono di indagare su qualsiasi ambito e su diverse piattaforme, individuando, in tempi molto ristretti, il sentiment online dell'utenza. Il merito va al metodo di indagine Market X-Ray, un sistema di intelligenza artificiale che si avvale di software di ricerca sofisticati per un'analisi efficiente e dettagliata.

L'analisi di Market X-Ray, in particolare, si concentra su quattro pilastri: il mercato, la reputation online del brand committente, lo studio della concorrenza e il social listening. Un'indagine sviluppata su più punti che permette di stilare importanti statistiche, prevedendo modelli e risultati e rispondendo a una serie di domande.

Tramite i big data, ad esempio, le aziende possono conoscere quali siano i topic più discussi sul web, quali risultati producano i portali ufficiali dei competitor e quali tattiche siano più efficaci nel coinvolgimento dell'utenza. Conoscere ciò che funziona aiuta a rielaborare i contenuti social e programmare le campagne di web marketing, in modo da essere più competitivi e dare al consumatore ciò che cerca.

