Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Il problema degli ospedali chiusi in Calabria sarà "certamente" una delle priorità per il neo commissario alla Sanità Calabrese, Guido Longo. Lo ha detto lo stesso Longo in collegamento con Titolo V su Rai3. "Certamente, perché gli ospedali chiusi sono controindicati in un periodo come questo di massima allerta Covid", ha spiegato.