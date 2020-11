27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - L'agricoltura, "anche nei momenti più difficili, come nel lockdown della scorsa primavera, ha sempre sostenuto il Paese. Il comparto non ha mai fatto mancare generi alimentari sulle tavole degli italiani assicurando la continuità delle attività produttive". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione dell'Assemblea nazionale di Cia-Agricoltori Italiani.