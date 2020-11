27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "In un momento come questo e' del tutto inopportuno pensare di tenere aperte le scuole anche la domenica. Le famiglie stanno gia' sopportando sacrifici enormi, sarebbe davvero fuori luogo mandare gli studenti fra i banchi perfino in un giorno festivo". Lo afferma il capo delegazione del M5S al governo, Alfonso Bonafede.