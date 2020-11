Ue: Gualtieri, 'con Francia proposta comune per nuovo supporto per settori più colpiti e turismo'

26 novembre 2020 a

a

a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Con Le Maire "abbiamo discusso della presentazione di una proposta comune a livello europeo per avere un nuovo supporto economico comune per i settori più impattati e che lo saranno ancora di più nei prossimi mesi, a partire dalle vacanze di natale". In particolare si tratta "delle stazioni sciistiche, bar, ristoranti e del settore del turismo" : "occorre anche da questo punto di vista un ulteriore impegno comune a livello europeo". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri al termine dell'incontro con il suo omologo francese, Bruno Le Maire al Mef.